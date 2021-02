Papa Francesco: messaggio per Campagna di Fraternità brasiliana, “dialogare e agire in favore della vita”

“La fecondità della nostra testimonianza dipenderà anche dalla nostra capacità di dialogare, costruire ponti di unità e tradurli in azioni in favore della vita, in modo speciale della vita dei più vulnerabili”. Ne è convinto il Papa, che nel messaggio – in portoghese – inviato per la Campagna quaresimale di Fraternità 2021 della Chiesa in Brasile rilancia il tema della fraternità, al centro della Fratelli tutti e precisa: “Vinceremo la pandemia se saremo capaci di superare le divisioni e di unirci intorno alla vita”. Francesco definisce la Campagna di Fraternità promossa dalla Chiesa brasiliana “un aiuto concreto per vivere questo tempo di preparazione alla Pasqua”, per fare del messaggio di fraternità e dialogo un’occasione per ascoltarsi vicendevolmente e per “superare gli ostacoli di un mondo che molte volte è un mondo sordo”. I cristiani, per il Papa, “sono i primi a dover dare l’esempio, cominciando con la pratica del dialogo ecumenico”.