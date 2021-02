Santa Sede: riunito il Consiglio per l’Economia per il budget 2021

Nel pomeriggio di ieri si è riunito, online, il Consiglio per l’Economia. All’assemblea virtuale – rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede – hanno partecipato il presidente, card. Reinhard Marx, il segretario, mons. Brian Edwin Ferme, e la maggioranza dei membri del Consiglio: i cardinali Wilfrid Fox Napier, arcivescovo di Durban, Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di São Paulo, Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec, Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark, Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma e Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila. Con loro la prof.ssa Charlotte Kreuter-Kirchhof, la dottoressa Eva Castillo Sanz, la dottoressa Leslie Jane Ferrar, il dott. Alberto Minali, la dott.ssa María Concepción Osákar Garaicoechea, e l’on. Ruth Maria Kelly, collegati ciascuno dal proprio Paese di residenza. Inoltre, dal Vaticano, erano connessi il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della Segreteria per l’Economia, il dott. Maximino Caballero Ledo, e il dott. Emilio Ferrara, rispettivamente segretario generale e direttore della Sezione Amministrativa della medesima Segreteria. L’incontro – si legge nel comunicato – era focalizzato sulla discussione del budget annuale per il 2021 della Santa Sede, presentato nel dettaglio da Caballero Ledo. Si è parlato, inoltre, di “alcuni principi” per l’applicazione di due punti del Motu proprio del 28 dicembre scorso, tra cui “una migliore organizzazione, con particolare riguardo all’approvazione dei budget e dei rendiconti finanziari e alla nomina dei revisori ufficiali”. Infine, la discussione si è soffermata sugli statuti del Comitato per la revisione contabile. L’assemblea si è chiusa alle ore 18, aggiornandosi al prossimo incontro, previsto per il mese di aprile.