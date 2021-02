Diocesi: Acireale, raccolta fondi per la chiesa di San Michele ad Aci Sant’Antonio

Una raccolta fondi per il restauro della chiesa settecentesca di San Michele Arcangelo, ad Aci Sant’Antonio. In seguito al sisma del 26 dicembre 2018, ha subito gravi danni che non ne hanno permesso la riapertura. L’importo necessario per i lavori è di 91.372 euro. La Cei con i fondi dell’8xmille sosterrà il 70% di questa spesa, con un contributo di 60.582 euro; il restante 30% della spesa, che corrisponde a 30.790 euro, sarà a carico della comunità parrocchiale. Non avendo né la parrocchia né l’arciconfraternita del Santissimo Sacramento la disponibilità di tale cifra, “abbiamo bisogno – afferma il Giuseppe Contarino, governatore dell’arciconfraternita – della collaborazione di tutti coloro che volessero unirsi alla nostra causa, partecipando con un aiuto economico”.

Sulla stessa frequenza il parroco, don Angelo Milone: “Comprendo che la crisi pandemica sta provocando gravissimi disagi, anche economici; tuttavia, la riapertura della chiesa di San Michele Arcangelo sarà motivo di riscatto per tutto il territorio, per le imprese e per tutte le attività economiche, oltre che per la comunità ecclesiale. È una ferita troppo grave continuare a tenere chiusa una chiesa così bella e centrale. Ci auguriamo torni presto ad essere luogo di incontro, arte e preghiera”.