Comunicazione: WeCa, online un tutorial sul comportamento dei “genitori in chat”

“Genitori in chat: suggerimenti e consigli pratici per non ‘rovinare’ la vita dei propri figli” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamani sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e condotto da Alessandra Carenzio, è una guida alla “sopravvivenza” nelle chat di WhatsApp dei genitori, non-luoghi in cui si svolgono molte interazioni quotidiane. In questa guida, che cercherà di mettere ordine in un coacervo di stili, linguaggi e schemi relazionali, vengono offerti alcuni spunti per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. “La logica è educativa – spiegherà Alessandra Carenzio nel tutorial –, non possiamo riprendere i nostri figli davanti agli schermi degli smartphone se anche noi abusiamo delle chat e della disponibilità dei canali di comunicazione, senza rispettare le regole minime della relazione e del confronto civile”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito di WeCa, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.