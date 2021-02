Governo: De Palo (Forum famiglie), “importante agire subito per far ripartire la natalità”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il discorso del neo presidente del Consiglio è stato ampiamente condivisibile, con elementi e proposte di ripartenza che auspichiamo diventino presto realtà. Le parole di Mario Draghi erano permeate da grandi speranze e da una buona dose di fiducia, oltre che da elementi di pragmaticità e concretezza importanti”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato.

“Certo – prosegue De Palo – rispetto al programma delineato dal presidente Draghi, siamo convinti che servirebbe forse un’attenzione ancor più peculiare ai temi legati alla famiglia e alla demografia nazionale. Non diamo per scontate le famiglie. La natalità è la nuova questione sociale del Paese, questo è bene non dimenticarlo. L’auspicio è che nella Commissione tecnica sulla riforma del fisco, accanto ai tecnici, ci siano anche gli esperti del Forum delle associazioni familiari”. “Una ricostruzione del Paese che parta dalla famiglia è una scelta che guarda al futuro”, conclude De Palo.