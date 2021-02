Mercoledì delle Ceneri: Perugia-Città della Pieve, questa sera la messa presieduta dal card. Bassetti

Oggi, a Perugia, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti presiederà la celebrazione eucaristica del Mercoledì delle Ceneri, alle ore 19, nella chiesa dell’Università degli studi, animata dalla Pastorale universitaria, preceduta dalla celebrazione in cattedrale (ore 18) presieduta dal vescovo ausiliare, mons. Marco Salvi. Ne dà notizia la diocesi di Perugia-Città della Pieve, ricordando la campagna “Adotta un affitto” promossa dalla Caritas diocesana, che proseguirà per tutto il “Tempo di Pasqua”. “Si tratta di una iniziativa caritativa di rilevanza anche pedagogica e sociale, che ha dato vita a non pochi gesti di solidarietà da parte di privati benefattori, comunità parrocchiali e realtà produttive, che ha già permesso a più di cinquanta famiglie di essere aiutate”, si legge in una nota.