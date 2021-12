Romania: Iasi, domani ordinazione diaconale di sette seminaristi nella cattedrale della città

Sono sette i seminaristi romeni che domani, 8 dicembre, riceveranno il diaconato a Iași, in Romania. Provenienti tutti da varie comunità della diocesi di Iași, sei di loro saranno ordinati per la loro diocesi e uno per l’arcidiocesi di Bucarest. La messa di ordinazione, celebrata domani mattina nella cattedrale romano-cattolica Santa Maria Regina, sarà preceduta da una veglia di preghiera e dalla professione di fede dei candidati al diaconato. Al rito parteciperanno, in presenza, i parenti dei candidati, come anche i loro colleghi e formatori del seminario. La messa sarà trasmessa anche dai nuovi mezzi di comunicazione della Chiesa locale: radio ErcisFm, della diocesi di Iași, e AngelusTv, dell’arcidiocesi di Bucarest. Dopo l’ordinazione diaconale, i novelli diaconi, che hanno studiato per sei anni filosofia e teologia presso il seminario diocesano di Iasi, svolgeranno attività pastorale in varie comunità della Chiesa locale e il 24 giugno 2022 riceveranno l’ordinazione presbiterale. In un messaggio, il rettore del seminario, don Stefan Lupu, ha ringraziato le famiglie dei giovani candidati al diaconato, “perché hanno accettato la vocazione di Dio per i loro figli e li hanno accompagnati lungo il cammino della loro formazione per il sacro ordine del sacerdozio”. Il seminario della diocesi di Iași, nel quale sono attualmente in formazione 54 seminaristi, prepara all’ordine sacro i futuri sacerdoti destinati a svolgere attività pastorale nella diocesi di Iași e nell’arcidiocesi di Bucarest.