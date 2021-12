Patrick Zaki: card. Zuppi (Bologna), “grande gioia per annuncio di imminente scarcerazione”. La speranza di “poterlo rivedere e abbracciare al più presto”

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, esprime “grande gioia per l’annuncio dell’imminente scarcerazione di Patrick Zaki” dato oggi. L’arcivescovo e la Chiesa diocesana hanno pregato per la liberazione di Zaki, lo studente iscritto all’Università di Bologna detenuto da quasi due anni in Egitto, e per tutti coloro che nel mondo si trovano in condizioni di difficoltà e restrizione delle libertà personali. Il card. Zuppi attende con “fiduciosa speranza il ritorno in Italia di Zaki per poterlo rivedere e abbracciare al più presto a Bologna”. In varie occasioni negli ultimi mesi l’arcivescovo si è unito all’appello di diverse personalità bolognesi per la liberazione del giovane studente.