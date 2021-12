Diocesi: Bologna, per Immacolata il card. Zuppi presiede messa a San Petronio e recita rosario a San Francesco. Omaggio floreale a statua in piazza Malpighi

Domani, mercoledì 8 dicembre, alle ore 11.30, nella basilica di San Petronio, a Bologna l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa nella solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Alle ore 15.30, nella basilica di San Francesco il card. Zuppi guiderà la recita del rosario e alle ore 16.15 raggiungerà piazza Malpighi, in forma privata e senza partecipazione di fedeli, per il tradizionale omaggio floreale alla statua dell’Immacolata che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

Tutti gli appuntamenti avverranno nel rispetto delle normative anti Covid.