Nel giorno in cui è entrato in vigore il green pass “rafforzato”, sono state 1.214.979 le certificazioni scaricate. Ma, ancora una volta, anche ieri la maggioranza sono state rilasciate dopo tampone negativo (891.442), mentre 311.262 sono quelle emesse dopo l’avvenuta vaccinazione e 12.275 a seguito di guarigione. In tutta Italia, dall’entrata in vigore del green pass ne sono stati scaricati 144.902.512.