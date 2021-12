Cultura: “Medicinema”, dal 9 al 19 dicembre “Le Giornate di Dante” a Todi

(Foto: Medicinema)

Undici giorni con Dante Alighieri. È l’omaggio che Todi, città legata alla poesia nel segno di Jacopone, intende offrire al più grande autore della letteratura italiana. Dante moriva nel settembre 1321 e a 700 anni dalla sua scomparsa, dal 9 al 19 dicembre l’associazione culturale “Medicinema”, con il patrocinio del Comune tuderte e della diocesi Orvieto-Todi, offrirà “Le Giornate di Dante” a Todi, un percorso di eventi danteschi.

Giovedì 9 dicembre, alle 15,30, sarà aperta al pubblico la mostra “La gloria di Colui che tutto move. La felicità nel Paradiso di Dante”, che si svilupperà in 26 tappe iconografiche sotto i Voltoni dei Palazzi comunali di piazza del Popolo. Curata da Meeting Mostre 2021, l’esposizione mira alla riscoperta del “Paradiso” dantesco attraverso una messa in scena di quel cammino che è preludio alla visione finale di Dio.

Al centro della manifestazione la “Lectura Dantis” a cura di Luigi Boneschi. La lettura integrale della Divina Commedia (in diretta streaming sul sito Facebook Giornate di Dante a Todi) sarà realizzata in un’inedita veste tra presenza e multimedialità nell’arco di tre giornate (Sala del Consiglio, 9, 10 e 12 dicembre, a partire dalle ore 17). Sarà forte il coinvolgimento del territorio per la presenza degli studenti del Liceo Jacopone di Todi, oltre alle letture speciali di attori di teatro e di cinema – come Michele Placido, Marta Bifano, Daniela Poggi, Riccardo Leonelli, Andrea Ortis, Marta Calzoni, Carla Carfagna, Stefano De Maio, Martina Gabrielli, Stefano Maria Grillo – e di protagoniste della poesia – quali Zingonia Zingone, Ottavia Pojaghi Bettoni, Flaminia Colella – e il contributo di religiosi, come i Frati Minori di Montesanto, le Figlie dell’Amore Misericordioso del santuario di Collevalenza e le Suore Clarisse di Civita Castellana. A presentare le tre cantiche il compositore delle musiche del musical “Divina Commedia l’Opera”, Marco Frisina, per l’Inferno e il Paradiso e il poeta e scrittore Davide Rondoni per il Purgatorio.

Il tema del femminile nel vissuto e nell’opera dantesca sarà affrontato in un doppio appuntamento il 19 dicembre (dalle ore 15:45 presso la Sala del Consiglio) in collaborazione con l’Ufficio delle Politiche Familiari del Comune di Todi: prima la narrazione-lettura “Donne ch’avete intelletto d’amore- Figure femminili nella vita di Dante e Boccaccio”, con Luigi Boneschi e l’attrice Cristina Odasso; poi lo spettacolo teatrale “Le Dantesche”, scritto da Davide Rondoni, con la regia di Firenza Guidi. Protagonista l’attrice Benedetta Giuntini.

Non mancherà il cinema. L’11 dicembre, alle 21, nella Sala del Consiglio, è prevista la proiezione di “Inferno”, film muto italiano di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro, Adolfo Padovan (1911) con musiche eseguite dal vivo del maestro Ludovico Fulci (

In sinergia con l’Istituto Polacco di Roma, presente a Todi Lech Majewski che presenterà al pubblico nel Cinema Nido dell’Aquila “Onirica-Film of dogs” (17 dicembre, alle ore 18:30), “Valley of the Gods” (18 dicembre, alle ore 18:30), “I Colori della Passione” (19 dicembre, alle ore 21).