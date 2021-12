Caritas italiana: il 9 dicembre la presentazione del Rapporto su diseguaglianze e conflitti dimenticati

“Falsi equilibri” è il titolo del Rapporto su diseguaglianze e conflitti dimenticati pubblicato da Edizioni San Paolo che sarà presentato da Caritas italiana il 9 dicembre (dalle 11 alle 13 presso Casa La Salle, via Aurelia 472) a Roma, in collaborazione con Avvenire, Famiglia Cristiana e ministero dell’Istruzione, alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti umani. Introdurrà i lavori mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana. Interverranno: Paolo Beccegato e Walter Nanni di Caritas italiana, curatori del Rapporto; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana; Nicola Bruno, professore di Visual storytelling presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire; Francesco Strazzari, professore di Scienza politica presso l’Università Sant’Anna di Pisa. Si tratta della settima edizione della ricerca, presentata all’interno dei lavori del Forum mondialità, con la partecipazione dei giovani della rete Young Caritas. È frutto di un progetto avviato nel 2001 che, partendo da crisi e conflitti, cerca di evidenziarne le radici: fratture culturali e profondi squilibri economico-sociali, aggravati dalla mancanza di un progetto comune e dalla competizione per risorse sempre più scarse. Il Rapporto, spiega Caritas italiana, “è un’occasione per interrogarsi su quali siano le sfide e le proposte concrete per la società civile e per la Chiesa, alla luce degli orizzonti di fraternità mondiale delineati da Papa Francesco nella lettera enciclica Fratelli tutti”. L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Zoom (necessaria l’iscrizione come ospiti).