Ambiente: Mite, dal 9 dicembre gli Stati generali della Via-Vas

Per la prima volta si svolgeranno in tutta Italia, da Aosta a Milano, da Lecce a Roma, gli Stati generali della Via (Valutazione impatto ambientale) e della Vas (Valutazione ambientale strategica): la commissione Via-Vas del ministero della Transizione ecologica (Mite) si racconterà e si confronterà con esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale, energetico, ambientale e giornalistico.

La prima sessione, “Una ‘fase 2’ per la Via tra target sovranazionali e localismi nella cultura del territorio e dell’impresa”, si svolgerà giovedì 9 dicembre, alle ore 9.30 all’auditorium Cva di Aosta (sarà possibile partecipare in streaming ai lavori, previa registrazione). Si parlerà della sfida imposta dall’emergenza climatica, da affrontare a più voci per processi dalla maggiore efficienza e interventi dalla maggiore qualità progettuale. Chair il presidente della commissione Via-Vas del Mite, Massimiliano Atelli. Tra i relatori, il capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, Laura D’Aprile.

La seconda sessione, che si svolgerà nello stesso giorno dalle 15.30 a Milano, nella sede della Regione Lombardia, sarà incentrata sulla “Via nel e per il Paese: il nuovo permitting dopo il dl semplificazioni”.

La terza, che si terrà venerdì 10 dalle 9.30 al Municipio di Lecce, sarà dedicata all’“ascolto e confronto come unica via possibile”, mentre la quarta e ultima sarà ospitata dal Mite dalle ore 15.30 e affronterà i temi delle pianificazioni, degli interventi transfrontalieri e della Vas. Interverranno, tra gli altri, le sottosegretarie del Mite, Vannia Gava e Ilaria Fontana, e il direttore generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, Oliviero Montanaro.

Agli Stati generali della Via-Vas è previsto un saluto del ministro Roberto Cingolani.