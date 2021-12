Natale: Caritas Bolzano, con i regali solidali un “pasto-letto” per senza dimora

Al via la campagna dei regali solidali della Caritas di Bolzano. Scegliendo il pacchetto “Pasto-letto”, è possibile sostenere concretamente le strutture per senza dimora della Caritas, aiutando così le molte persone in emergenza abitativa del territorio a trovare protezione e avviare un percorso di recupero.

In Alto Adige la Caritas gestisce 11 strutture per senza tetto e senza dimora, ospitando circa 600 persone all’anno. Offre così protezione a chi vive in condizioni precarie, in case destinate alla demolizione, in vecchi edifici, sotto i ponti, in ripari di fortuna o sulle panchine dei parchi. Questo lavoro di accoglienza è possibile anche grazie alle donazioni che arrivano dall’iniziativa “Regali solidali”. Con la scelta di regalare un “Pasto-letto”, si garantiscono cibo e calore, ma anche la possibilità di farsi una doccia e di lavare i propri vestiti, di ritrovare dignità e rispetto per poter ricominciare. Per assicurare un pasto caldo e una notte in un letto a una persona senza dimora in Alto Adige, bastano 20 euro: un dono che può essere fatto ad amici, parenti e conoscenti certificandolo con un’apposita cartolina, simbolo del regalo.

Sul sito della Caritas è possibile anche dare uno sguardo, in tutti i mesi dell’anno, alle 15 originali idee regalo che si aggiungono al pacchetto del “Pasto-letto”. Per esempio, guardando all’estero, “è possibile aiutare le famiglie in Africa con galline, capre, asini, sementi, pozzi o anche i micro-crediti, che insieme ai kit scolastici che aiutano ragazze e ragazzi a imparare a leggere e scrivere, rappresentano regali molto speciali e garantiscono un futuro dignitoso e pieno di speranza. In Serbia invece, la legna da ardere riscalda persone anziane e sole, le mura delle loro case spesso fatiscenti, ma anche i loro cuori. Ogni dono fa parte di un progetto di aiuto sostenuto dalla Caritas e, per chi lo riceve, può fare la differenza”, spiega Sandra D’Onofrio, responsabile del servizio mondialità che segue questi progetti. Per ogni dono acquistato sul portale della Caritas, si riceverà una cartolina contenente le informazioni sul progetto sostenuto, da consegnare al destinatario del regalo.