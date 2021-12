Diocesi: Ravenna-Cervia, domani torna la Fiorita dell’Immacolata con l’omaggio alla Madonna

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione torna, domani, a Ravenna, la Fiorita con il tradizionale omaggio alla Madonna che si abbina all’impegno missionario. Alle 15, in piazza Duomo, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni guiderà il momento di preghiera che, a differenza di quanto avvenuto in passato, si terrà nel giardino intitolato a San Guido Maria Conforti. L’appuntamento, rivolto principalmente ai bambini della Prima Comunione, sarà anche l’occasione per la raccolta di offerta proposta del Centro missionario a favore della costruzione di una cappella nel villaggio di Moe Ma Lin, in Myanmar, un progetto delle Pontificie opere missionarie. “Nel villaggio – viene spiegato sul sito del settimanale diocesano Risveglio Duemila – vivono 80 famiglie, di cui 19 cattoliche. Potere avere una cappella nel villaggio aiuterebbe anche i non cristiania avere un punto di aggregazione e un luogo di culto”.

Dopo l’intervento dell’arcivescovo, ci sarà un breve un momento di preghiera, alcuni canti, e infine il tradizionale lancio di palloncini e l’omaggio floreale alla statua della Madonna da parte dei Vigili del Fuoco.