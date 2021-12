Natale: Parma, concerti, visite guidate e un presepe napoletano nella chiesa di San Francesco, da poco riaperta dopo il restauro

Dopo la riconsacrazione ufficiale del 3 ottobre, San Francesco del Prato si prepara al Natale. Finalmente riaperta al pubblico, una delle chiese francescane più antiche dell’Italia settentrionale, nonché simbolo dell’eccellenza e della rinascita culturale e artistica di Parma, è teatro di un programma festivo con concerti, visite guidate e l’esposizione di un bellissimo presepe napoletano, allestito fino al 6 gennaio in una delle cappelle.

Si comincia domani, mercoledì 8 dicembre, con la messa per l’Immacolata (ore 10,30), presieduta da mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma. Nel pomeriggio, alle ore 16, comincia il concerto musiche per il Natale – a cura di Casa della Musica, in collaborazione con “Associazione Amici del Presepio sezione di Parma” – che vedrà il Quartetto Saxofollia accogliere il presepe napoletano, prima della benedizione, prevista per le 17 (in caso di maltempo il concerto si svolgerà alla Sala dei Concerti). Concepita su una superficie di 9 metri quadrati, l’installazione è composta da statuette finemente decorate e vestite con abiti in stoffa, in un contesto ambientale straordinario. Sarà possibile apprezzarlo tutti i giorni, negli orari di apertura della chiesa.

A offerta libera, le visite guidate alla chiesa di sabato 18 (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17) e domenica 19 dicembre (dalle 15 alle 17) creano idealmente l’atmosfera per il presepe vivente del 20 dicembre, a cura della Scuola “Agostino Chieppi”, in scena dalle 17.

Sono in programma diverse messe: il 24 dicembre alle ore 24; il 25 e il 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio, sempre alle ore 10,30.

Alle 16 di domenica 26 dicembre, il Concerto di Santo Stefano con musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, F. e K. Doppler. Tchaikovskij, Rossini e Verdi, eseguite dall’Orchestra di Flauti Zephyrus. Nel nuovo anno la rassegna “Il Suono nella Bellezza” con il Concerto dell’Epifania del 6 gennaio, alle 16, con l’Orchestra “I Musici di Parma” e il Coro del Teatro Regio, diretti dal maestro Martino Faggiani. La chiusura degli eventi del periodo natalizio è affidata ancora alle visite guidate alla chiesa di sabato 8 (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17) e domenica 9 gennaio 2022 (dalle 15 alle 17).

Nella chiesa, ricorda un comunicato, “c’è ancora molto splendore nascosto da riportare alla luce. Il recupero delle cappelle laterali e il restauro dei numerosi affreschi trovati sotto l’intonaco aspettano ancora la generosità di tutti”. Per sostenere il restauro della chiesa con una donazione, info: https://www.sanfrancescodelprato.it/it/dona/.