Università Cattolica: Meic, “impegno intellettuale e carità dell’intelligenza ne fanno una lampada per la società e la Chiesa”

“Il Meic-Movimento ecclesiale di impegno culturale – erede del Movimento laureati di Azione cattolica -, che ha avuto fra i suoi massimi dirigenti Giuseppe Lazzati, partecipa alla grande gioia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’ateneo dei cattolici italiani che iniziò la sua attività il giorno di sant’Ambrogio di cento anni fa, 7 dicembre 1921”. È quanto si legge in un messaggio inviato in occasione del centenario di inizio attività dell’Ateneo.

“L’impegno intellettuale e la carità dell’intelligenza, uniti al rigore scientifico nelle sue diverse declinazioni, hanno fatto e continuano a fare dell’Università Cattolica una lampada che splende nel panorama culturale italiano e nella vita della Chiesa. L’ispirazione religiosa e l’adesione alla fede cattolica non sono mai stati un ostacolo nella ricerca della verità in tutte le sue accezioni, ma stimolo per non cessare mai in questa ricerca – prosegue il messaggio -. Dalla fucina dell’Università Cattolica il Meic ha tratto molti soci, molti dirigenti, molti amici e amiche. La comune appartenenza ecclesiale e la ricerca intellettuale, pur nella diversità dei compiti e degli obiettivi, accomunano il Meic e l’Università Cattolica”. Di qui l’augurio all’Ateneo di “altri secoli di vita, di impegno e di ricerca, nella certezza che lo Spirito di sapienza continua a guidare il popolo di Dio verso la verità tutta intera”.