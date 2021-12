Riconoscimenti: Milano, Banco farmaceutico premiato oggi con l’Ambrogino d’oro

La Fondazione Banco farmaceutico onlus è stata premiata con l’Ambrogino d’Oro. L’organizzazione, che ogni anno raccoglie e recupera farmaci e Dpi pari ad un valore superiore ai 20 milioni di euro (oltre 3,5 milioni di confezioni e prodotti), per consegnarli gratuitamente a 1.800 realtà assistenziali in tutta Italia, ha ricevuto la più importante onorificenza assegnata ogni anno dal Comune di Milano. La cerimonia si è svolta oggi, giorno di Sant’Ambrogio, patrono del capoluogo meneghino, al Teatro Dal Verme di Milano.

Il premio è stato consegnato dal sindaco Giuseppe Sala al presidente di Banco, Sergio Daniotti, con la seguente motivazione: “È il 2000 quando un gruppo di giovani farmaciste e farmacisti avverte la necessità di risolvere il problema dell’approvvigionamento di medicinali per i bisognosi. Nasce così la prima Giornata di raccolta del farmaco, durante la quale si raccolgono e recuperano, solo a Milano, 15mila confezioni. Da allora i confini si ampliano e oggi l’associazione è presente in tutta Italia, con il sostegno di circa 5mila farmacie, oltre 17mila farmacisti, 22mila volontari e le donazioni delle aziende. Durante la Giornata di quest’anno vengono raccolte 468mila confezioni per aiutare migliaia di persone in difficoltà di cui si prendono cura le quasi 2.000 realtà assistenziali convenzionate. Centralità della persona, educazione, sussidiarietà e professionalità sono i quattro valori fondamentali attraverso i quali opera anche a livello internazionale con l’unica finalità di contrastare la povertà sanitaria, rispondendo al bisogno di medicinali delle persone indigenti”. “Siamo felici di questo riconoscimento, perché rappresenta l’affermazione del ruolo che il Terzo settore, specialmente a seguito della crisi economica innescata dalla pandemia, ha assunto per la tenuta del Paese”, ha dichiarato Daniotti.

Dal 2000 Banco farmaceutico ha raccolto e consegnato oltre 17 milioni di confezioni di farmaci e Dpi, per un valore superiore a 121 milioni. Nel solo 2021, in poco più di 11 mesi, ha raccolto più di 3.462.000 farmaci e Dpi pari a un valore di oltre 21 milioni 503mila euro. Da martedì 8 a lunedì 14 febbraio 2022, si svolgerà la 22ª Giornata di raccolta.