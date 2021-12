Migranti: Save the children, un video simbolico sui bambini respinti per chiedere aiuto all’Europa

Di fronte a un’Europa che sta vivendo alle proprie frontiere quello che Papa Francesco ha appena definito a Lesbo un “naufragio di civiltà” Save the children rilancia con un video l’iniziativa #lanterneverdi per chiedere ai Paesi membri di dare protezione e rifugio ai migranti che si trovano al freddo e chiedono aiuto all’Europa. Per rilanciare questo appello viene rieditata la favola de “La piccola fiammiferaia”, un racconto familiare dal finale amaro già scritto, trasformandolo in un appello urgente a tutti per cambiarne insieme l’epilogo. Una mobilitazione generale che vede insieme, tra gli altri, il quotidiano Avvenire, il settimanale l’Espresso, Save the children Italia, programmi tv come Propaganda Live di La7, tantissime persone, associazioni, realtà di impegno e solidarietà, e che invita tutti ad accendere negli uffici, nei negozi, nella propria casa, ora sugli alberi di Natale e nei presepi, una lanterna verde, per chiedere all’Europa di proteggere e non respingere chi fugge da guerra e povertà. “Vogliamo dire insieme da che parte stiamo e opporci all’escalation in atto alle frontiere dell’Unione europea. Basti pensare a ciò che sta succedendo al confine fra Bielorussia e Ue, dove migranti e rifugiati, tra cui diversi minori soli o con le loro famiglie, sono bloccati in campi di fortuna e lottano contro ipotermia e fame. In queste settimane hanno dovuto affrontare respingimenti crudeli e violenze da parte delle guardie di frontiera, almeno un ragazzo e un bambino, oltre a una donna incinta, hanno perso la vita, mentre i rapporti delle organizzazioni locali suggeriscono che altre morti sarebbero avvenute nella foresta al confine”, ha dichiarato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the children. Nel video, una bambina rifugiata è sola, per strada, durante le festività, esposta al freddo e al gelo, senza alcun riparo, “come tanti, troppi bambini e bambine in questo momento ai confini e all’interno dell’Europa, disperati di fronte al filo spinato di più di una frontiera e all’indifferenza di una politica inadeguata”. Info per aderire alla campagna: www.savethechildren.it/lanterne-verdi.