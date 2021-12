America Latina e Caraibi: Fao, in aumento la popolazione che soffre la fame, soprattutto ad Haiti, in Venezuela e Nicaragua. Forte insicurezza alimentare in Centroamerica

Ad Haiti il 46% della popolazione soffre la fame, purtroppo anche Venezuela e Nicaragua sono avviate a seguire questa strada. Lo afferma la Fao, nel rapporto sulla “Sicurezza alimentare e la nutrizione nel mondo”.

Pur essendo drammatiche, non sono le cifre dell’isola caraibica, da anni al totale sbando e senza Istituzioni affidabili, a stupire, ma quelle di Venezuela e Nicaragua, da molto tempo in preda a regimi socialisti che mortificano qualsiasi libertà, compresa quella economica.

Secondo la Fao, a soffrire la fame è il 27% della popolazione in Venezuela e il 19% in Nicaragua. Nella classifica, seguono altri due Paesi centroamericani, Guatemala e Honduras. Non è sicuramente un caso che Haiti, Nicaragua, Honduras e Guatemala siano quelli che contribuiscono in modo maggiore ai processi migratori che si sviluppano dal Centroamerica verso gli Stati Uniti, mentre d’altro canto l’esodo venezuelano è arrivato a circa 6 milioni di persone.

La Fao si dice preoccupata anche per il peggioramento dei dati in tre Paesi: Colombia, Ecuador e Paraguay. Anche in questo modo si possono spiegare i disordini sociali che in quei luoghi hanno portato alla protesta dei cittadini. Mediamente, il tasso di sofferenza della fame è passato in tutta l’Area dell’America Latina e dei Caraibi dal 5,8% del 2015 al 9,1% del 2020.

Per quanto riguarda la più ampia categoria di insicurezza alimentare (accesso al cibo in quantità o qualità scadente), a parte Haiti e Venezuela, che la Fao non include nemmeno nella classificazione, i Paesi con i dati peggiori sono i tre del cosiddetto “triangolo del nord” dell’America Centrale: El Salvador, Guatemala e Honduras. Qui l’insicurezza colpisce quasi il 50% della popolazione. Perù, Argentina ed Ecuador sono invece i Paesi in cui l’insicurezza alimentare è cresciuta di più in termini percentuali negli ultimi due anni.