Diocesi: Pavia, le celebrazioni presiedute dal vescovo Sanguineti per l’Immacolata e il patrono san Siro

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione domani, mercoledì 8 dicembre, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Francesco alle 18, come da tradizione.

Il giorno seguente, giovedì 9, la Chiesa pavese festeggia il patrono san Siro. In mattinata si terrà la consuete cerimonia di consegna delle benemerenze civiche a cui parteciperà anche il vescovo che, alle 18, in duomo presiederà la solenne celebrazione del pontificale, preceduto dalle 17 dalla preghiera dei Vespri. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.