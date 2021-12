Diocesi: Perugia, domani il card. Bassetti consacrerà sacerdote Emmanuel John Olajide Boluwatife

Per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, il seminarista Emmanuel John Olajide Boluwatife sarà ordinato sacerdote domani, 8 dicembre, (ore 17), solennità dell’Immacolata Concezione, nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia. La comunità diocesana perugino-pievese si appresta ad accogliere con gioia questo nuovo giovane presbitero, il sesto ordinato dal card. Bassetti nel 2021.

“L’arrivo di un nuovo sacerdote è un evento di festa e di arricchimento spirituale, pastorale e sociale per una diocesi e per la comunità locale dove andrà a svolgere il suo ministero”, sottolinea il vicerettore del Pontificio Seminario regionale umbro “Pio XI” di Assisi, don Francesco Verzini, nel tracciare una breve nota biografica dell’ordinando sacerdote.

Emmanuel John Olajide Boluwatife, della parrocchia di San Giovanni Battista in Magione, ha 23 anni. Nato in Nigeria dove ha frequentato il Seminario minore, ha poi raggiunto la sua famiglia in Italia, proseguendo gli studi teologici presso il Pontificio Seminario “Pio XI” di Assisi. È stato ordinato diacono dal card. Bassetti nel settembre 2020, con don Samy Cristiano Abu Eideh, don Vittorio Bigini, don Daniele Malatacca, don Strappaghetti e don Michael Tiritiello. Mentre gli altri cinque diaconi sono stati ordinati presbiteri il 29 giugno scorso, don Emmanuel verrà ordinato domani perché ancora non aveva raggiunto l’età canonica per assumere questo ministero.

Il rito verrà celebrato tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19; sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming su YouTube.