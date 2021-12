Diocesi: Rieti, domani la chiusura delle celebrazioni per i “100 anni e più” dell’Azione Cattolica

Si chiuderanno domani, con la “festa dell’adesione”, tradizionalmente collocata dall’associazione l’8 dicembre, le iniziative per i “cent’anni e più” dell’Azione Cattolica diocesana di Rieti, ricorrendo in questo 2021 un secolo dalla fondazione del primo circolo parrocchiale di Gioventù femminile a Rieti, dopo che varie esperienze di Ac erano già state avviate in diocesi nei decenni precedenti. La celebrazione conclusiva del centenario è prevista nella chiesa di Regina Pacis in piazza Matteocci. Luogo simbolico perché è questa la chiesa che, dopo la “pausa di riflessione” del post Concilio che chiuse l’attività di Ac in diocesi, vide ripartire a Rieti l’esperienza dell’Azione Cattolica, primariamente con i gruppi Acr, sotto la guida di don Luigi Bardotti che vi operava. Qui si ritroveranno vecchi e nuovi membri dell’Ac per un momento di preghiera, celebrando i Secondi Vespri della solennità dell’Immacolata Concezione, seguiti dalla benedizione eucaristica; in conclusione, la consegna della “carta d’oro Ac Plus”, un riconoscimento per coloro che, in anni lontani e recenti, si sono impegnati nell’associazione.