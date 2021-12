Diocesi: Cremona, domani mons. Napolioni benedice le otto nuove campane per la pieve di Soncino

Saranno benedette nel pomeriggio di domani, mercoledì 8 dicembre, dal vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, le otto nuove campane in bronzo della pieve di Santa Maria Assunta, a Soncino, che saranno poi montate giovedì 9 dicembre. “Le otto campane – ha spiegato a TeleRadio Cremona Cittanova il parroco, don Giuseppe Nevi – sono state realizzate presso la storica fonderia Grassmayr di Innsbruck. Sono state fuse un paio di mesi fa, nei giorni scorsi sono arrivate a Bergamo e a Soncino alla viglia dell’Immacolata. Saranno appese a travi in ferro di modo che possano essere suonate con un martello. Il vescovo Antonio, dopo la messa che lui stesso presiederà alle 17 nella Pieve, le benedirà”.

Sette delle otto nuove campane sono state acquistate grazie alle donazioni dei parrocchiani, l’ottava è stata invece acquistata con fondi della parrocchia che l’ha dedicata ai defunti. “Perché la comunità cristiana non è solo quella terrena – ha sottolineato don Nevi –. Spesso ci si dimentica anche il motivo per cui le campane suonano, un motivo che è legato alla spiritualità. Quando le campane suonano l’aria viene benedetta dalle loro note”.

Le sette vecchie campane, risalenti ad un periodo compreso fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, saranno conservate e posizionate nel cortile fra la pieve e la casa parrocchiale, in quella che sarà un’esposizione permanente.