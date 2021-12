Comunicazione: WeCa, online da domani mattina un tutorial sul servizio di streaming

“Twitch: dai videogiochi alla tv della generazione Z” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di domani, mercoledì 8 dicembre, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook.

Il tutorial, condotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e scritto da Andrea Canton, presenta Twitch, un servizio di streaming di proprietà della galassia Amazon, tra i servizi di video in streaming più frequentati al mondo, specie tra i giovanissimi. Twitch, sito di video in diretta dominato dai videogiocatori che trasformano in spettacolo le loro partite, è uno “straordinario oblò dal quale” anche i più grandi possono “osservare con curiosità il mondo dei giovanissimi” e i fenomeni culturali che si osservano dentro la loro bolla.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.