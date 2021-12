Australia: Salesiani, le celebrazioni per i 75 anni di presenza a Glenorchy (Tasmania)

Venerdì 19 novembre si sono tenute al “Dominic College” di Glenorchy, in Tasmania, – istituto affidato ai Salesiani – le celebrazioni per il 75° anniversario dell’arrivo dei primi Figli di Don Bosco nella città. Lo rende noto oggi Ans, l’agenzia di informazione salesiana. Tre gli eventi che hanno caratterizzato la giornata: la prima è stata una messa di ringraziamento celebrata dal direttore, don Bernie Graham e da don Gaetano Riolo, Parroco. Durante l’Eucaristia è stato benedetto un muro commemorativo, che contiene i nomi degli studenti e del personale deceduti mentre frequentavano o insegnavano nella scuola. Il secondo evento è stata un’assemblea studentesca per onorare tutti i salesiani che hanno fatto parte di questa comunità educativa nel corso degli anni, rinsaldando così il legame con le generazioni precedenti e il senso di appartenenza ad un percorso comune. Purtroppo, a causa delle restrizioni di viaggio dovute a Covid-19, nessuno dei salesiani che erano stati membri di questa comunità negli anni precedenti è potuto tornare per le celebrazioni. Inoltre, è stata suonata una nuova campana della scuola, commissionata per l’anniversario, il cui manico è stato realizzato da don Barry Parker, della comunità di Glenorchy. L’ultimo evento della serata è stato per gli ex allievi dell’Istituto, con la consegna di alcune medaglie per ringraziarli del loro contributo alla vita della scuola in qualità di volontari. Nell’occasione è stato anche lanciato il libro “May Our Lives Respect” che contiene un breve profilo biografico di 75 allievi del passato che hanno dato o stanno dando un contributo prezioso alla società, come “onesti cittadini”, in una vasta gamma di campi. La celebrazione del 75° anniversario ha avuto il suo epilogo la domenica successiva con la benedizione, da parte del 94enne don Robert Curmi, il membro più longevo della comunità (vi risiede da 34 anni), di una nuova vetrata nella chiesa parrocchiale affidata ai salesiani. L’opera raffigura l’edificio scolastico originale, la chiesa parrocchiale, il logo salesiano e un invito tipicamente salesiano: “Servite il Signore con gioia”.