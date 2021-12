Pandemia e migrazioni: card. Parolin ad America Oggi, “il Natale ci ricorda che non siamo soli ad affrontare le sfide. Dio è con noi”

“Molte sono le sfide che ancora ci attendono, a cominciare da quella della pandemia e da quella delle migrazioni, su cui Papa Francesco ha fortemente attirato l’attenzione durante questo viaggio a Cipro e in Grecia, Paesi che si trovano drammaticamente al centro del fenomeno, ma il Natale ci ricorda che non siamo soli ad affrontarle, perché c’è l’Emmanuele, il Dio con noi, venuto ad abitare per sempre su questa nostra terra e ad accompagnarci con la sua luce e la sua grazia nel nostro pellegrinaggio terreno”. Lo scrive il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, in un messaggio di auguri per il Natale e l’Anno nuovo ai lettori di America Oggi e agli italiani che vivono negli Stati Uniti. “Si ravvivi dunque la speranza e con la speranza il senso di responsabilità in ciascuno di noi – l’esortazione del card. Parolin – per collaborare con Lui a costruire, fin da quaggiù, il suo regno di giustizia, di amore e di pace”. “Accompagno questi auguri – conclude il segretario di Stato della Santa Sede – con una speciale preghiera per ciascuno di voi, i vostri cari e le vostre intenzioni di bene”.