Mons. Aldo Giordano: il videosaluto dal santuario di Vinadio prima di partire per Bruxelles. “La vocazione dell’Europa è la pace”

“La vocazione dell’Europa è la pace: dopo guerre, grandi lotte violente tra le nazioni, grazie soprattutto al venerabile Robert Schuman si è iniziato un processo per garantire la pace”: in un video raccolto a giugno al santuario di Sant’Anna a Vinadio (Cuneo) diceva così mons. Aldo Giordano, il nunzio presso l’Ue che è morto a Lovanio il 2 dicembre scorso. Si rivolgeva ai suoi “cari amici” e spiegava, qualche settimana prima di trasferirsi a Bruxelles, dopo i sette anni trascorsi come nunzio in Venezuela, di essere “voluto salire a Sant’Anna come pellegrino perché è il santuario più alto d’Europa. Sono voluto venire qui per affidare a Dio, con l’intercessione di Sant’Anna e San Gioachino, l’Europa e anche il mio nuovo compito come rappresentate della Santa Sede” presso le istituzioni europee. “Oggi è impressionante quanta sofferenza e dolore ci siano nel mondo e allora vorrei chiedere il dono di contribuire a far sì che l’Europa abbia questa vocazione della pace e non sia una fortezza chiusa in se stessa, ma possa trasmettere la pace anche agli altri continenti”. E come è solito fare Papa Francesco, anche mons. Giordano chiedeva di pregare: “Abbiamo bisogno della preghiera di tutti perché abbiamo bisogno di miracoli e i miracoli si ottengono con la preghiera”. E concludeva: “Con l’amicizia nel cuore parto per Bruxelles e la mia fede mi dice che il Cristo risorto mi precede e mi aspetta a Bruxelles e io conto su questo”.