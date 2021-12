Diocesi: San Benedetto del Tronto, domani si rinnova il voto cittadino alla Madonna

Domani, mercoledì 8 dicembre, si terrà presso la cattedrale di San Benedetto del Tronto dedicata alla Madonna della Marina la celebrazione in onore della Madonna Immacolata.

Al termine, si legge su “L’Ancora on line”, testata on line della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, è prevista la processione e quindi la cerimonia del rinnovo del voto alla Madonna che si ripete dal 1855, quando la città fu colpita dal terribile “cholera morbus” e che fece centinaia di morti.

“La festa dell’Immacolata è senza dubbio la più sentita e partecipata dai cattolici – scrive il direttore editoriale de L’Ancora on line, Pietro Pompei – forse per quel misto di sentimenti contrastanti che porta con sé, tra il rammarico di un bene perduto e la gioia di averlo riacquistato. È quel fiat che ha riportato la speranza tra gli esseri umani che ancor oggi ci fa accorrere ai piedi della Madonna per ringraziarla e per chiederle di tenerci stretti a Gesù, Figlio suo diletto e nostro fratello, Signore della vita e della gloria”.

“Non c’è parrocchia nella nostra diocesi in cui non ci si prepari a questa festa con una novena”, aggiunge Pompei, ricordando che nella città di San Benedetto “tutte le parrocchie sono coinvolte in una novena di lode e di ringraziamento in ricordo anche di un intervento prodigioso dell’Immacolata di fronte all’imperversare di una pestilenza contro la quale la scienza degli uomini si rivelò impotente. Fermando il colera morbus (1855) fu risvegliata una fede in un periodo storico in cui la Chiesa veniva limitata e contrastata nel suo potere politico”.