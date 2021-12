Noticum: il nuovo numero della rivista digitale della Fondazione Missio. Storie, voci e volti dalla missione

È online il numero di dicembre di Noticum, la rivista multimediale della Fondazione Missio. In questo numero: chi torna e chi arriva, ovvero due corsi al Centro unitario per la formazione missionaria (Cum) per missionari e missionarie che rientrano dopo anni di servizio all’estero, e per i preti non italiani che arrivano per inserirsi nella pastorale italiana. “Storie, vissuti e aspettative degli uni e degli altri”, spiega Paolo Annechini, della redazione di Noticum. “E poi la Fratelli tutti commentata da don Marco Testa, il land grabbing, le 11 domande al cardinal Tagle che il mondo missionario gli ha rivolto a Verona il 10 novembre scorso”. Ancora: “La crisi dell’Etiopia ad un passo dalla guerra, la prima Conferenza ecclesiale latino americana e dei Caraibi, le pagine dei continenti con notizie dei missionari, il ricordo di don Tonino Bello e la sua frase ‘dobbiamo organizzare la speranza’ nel messaggio di Papa Francesco per la Giornata dei poveri”. Qui per leggere e scaricare Noticum.