Super green pass: Viminale, ieri controllate 119.539 persone. 937 quelle sanzionate

Secondo i dati forniti dal Viminale, nella giornata di ieri, 6 dicembre, nelle attività di polizia eseguite per verificare la corretta applicazione delle misure sulla certificazione verde sono state controllate in tutta Italia 119.539 persone, 937 quelle sanzionate a cui si aggiungono le 2.077 controllate e sanzionate per mancato uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Dai dati non consolidati, relativi a 97 Prefetture su 106, sono state controllate, inoltre, 13.027 attività e sanzionati 175 titolari di esercizi commerciali. Le chiusure provvisorie di attività hanno riguardato 11 esercizi commerciali per sanzione amministrativa mentre è stata disposta 1 chiusura per misura cautelare. Inoltre, sono state denunciate 13 persone per violazione della quarantena.