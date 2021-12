Servizio civile universale: organizzazioni, “22.458 opportunità rischiano di finire nel cestino. Trovare i circa 100 milioni necessari”

“Ci sono 22.458 opportunità di servizio civile che stanno rischiando di finire nel cestino. Questo l’assurdo dato che emerge dal decreto di finanziamento del prossimo bando di Servizio civile universale”. Lo denunciano, in una nota congiunta, Conferenza nazionale Enti servizio civile, CSVnet, Forum nazionale servizio civile e Forum nazionale Terzo settore.

“A fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento Politiche giovanili e Servizio civile universale, risultano stanziate risorse per 54.181 posizioni”, spiegano. “Chiediamo alla ministra Dadone, al presidente Draghi e al Parlamento di evitare questo colossale spreco”, l’appello delle organizzazioni evidenziando che “sono molti i provvedimenti in Parlamento cui il Governo e i gruppi parlamentari possono attingere per trovare i circa 100 milioni necessari per impegnare 76.639 giovani”.