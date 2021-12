Maltempo: Protezione civile, “neve, temporali e venti molto forti al Centro-Nord. Allerta gialla in nove regioni”

“Una nuova perturbazione atlantica determinerà una fase di maltempo su gran parte del Paese, con nevicate a bassa quota, precipitazioni e un rinforzo della ventilazione specialmente al centro-nord”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 8 dicembre, “nevicate fino a quota di pianura o di fondovalle, dapprima su Piemonte, Lombardia, entroterra Ligure e, in successiva estensione, su Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Emilia Romagna occidentale, settori centro-settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo localmente moderati, fino ad abbondanti nelle quote più alte. Le precipitazioni nevose saranno associate a possibili fenomeni di gelicidio sui settori della pianura padana centro-orientale”.

Dalla mattinata di domani “si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Veneto, Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti di burrasca dai quadranti meridionali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, “allerta gialla sull’intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria e Basilicata e su parte di Abruzzo, Calabria, Molise, Friuli Venezia Giulia e Veneto”.