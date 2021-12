Ue-Regno Unito: Commissione propone un accordo con Londra sulle forniture di medicinali in Irlanda del Nord

La Commissione ha presentato oggi proposte per “garantire la fornitura continua a lungo termine di medicinali dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord e per affrontare i problemi di approvvigionamento in sospeso a Cipro, in Irlanda e a Malta”. Nel contesto del Protocollo sull’Irlanda/Irlanda del Nord, ciò significa – spiega una nota dell’esecutivo – che gli stessi medicinali continueranno a essere disponibili nell’Irlanda del Nord contemporaneamente al resto del Regno Unito.

Il vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: “Ho promesso di fare tutto il necessario per garantire la fornitura continua di medicinali all’Irlanda del Nord, ancora di più alla luce di questi tempi difficili della pandemia. Oggi stiamo trasformando questo impegno genuino nei confronti del popolo dell’Irlanda del Nord in una soluzione duratura. Sono convinto che la questione dei medicinali dimostri che l’Ue e il Regno Unito possono collaborare per la stabilità e la prosperità di tutte le comunità dell’Irlanda del Nord”.