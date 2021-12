Malattie genetiche rare: Telethon, anche domani e domenica i cuori di cioccolato in 3mila piazze per sostenere la ricerca

Anche sabato 18 e domenica 19 dicembre in oltre 3mila piazze in tutta Italia tornano i Cuori di cioccolato, distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni. “La ricerca dona. Dona per la ricerca” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca: grazie ad essa, infatti, è possibile donare speranze, terapie e futuro a tutte le persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. Chi vorrà supportare la ricerca Telethon potrà donare per ricevere il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine), e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. I Cuori di cioccolato sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel.

Telethon ricorda che fino al 31 dicembre sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari WindTre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali, e 5 euro da Twt, Convergenze e PosteMobile. È inoltre possibile donare con carta di credito Visa, MasterCard e American Express, sia online sia chiamando Telethon al numero 06 44015727 oppure telefonando al numero verde 800 11 33 77 da telefono fisso fino al 31 dicembre (02.34989500 dai cellulari e dall’estero).

L’edizione 2020 della storica maratona sulle reti Rai ha permesso di raccogliere 46 milioni e 218.821 euro destinati al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.