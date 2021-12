Papa Francesco: il 19 dicembre in esclusiva mondiale lo Speciale Tg5 “Francesco e gli Invisibili”

A quasi un anno dall’intervista trasmessa lo scorso gennaio su Canale 5, Papa Francesco torna a Mediaset in esclusiva mondiale per un eccezionale incontro a casa Santa Marta, il luogo dove il Pontefice ha scelto di abitare e lavorare. Domenica prossima, 19 dicembre, alle 20.40 va infatti in onda lo Speciale Tg5 “Francesco e gli Invisibili – Il Papa incontra gli ultimi”, curato dal vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona, durante il quale il Papa risponderà alle domande di quattro persone che hanno perso tutto, tranne la speranza di riscattarsi: Giovanna, una donna vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia; Maria, una senzatetto che ha vissuto anni per strada prima di essere accolta a Palazzo Migliori, il dormitorio del Vaticano gestito dalla Comunità di Sant’Egidio; Pierdonato, un ergastolano in carcere da 25 anni che, grazie allo studio e alla preghiera, ha capito i propri errori; Maristella, una scout di 18 anni, in rappresentanza di tutti quei ragazzi che con il lockdown si sono sentiti abbandonati e hanno perso i contatti con amici e compagni di scuola. Papa Francesco, attraverso le telecamere Mediaset – si legge in una nota – indicherà ai suoi quattro ospiti e a tutti i telespettatori una strada per vivere questo Natale con gioia e speranza, volgendo lo sguardo soprattutto verso tutti gli “invisibili” delle nostre città. Non mancheranno profonde riflessioni sui più importanti temi d’attualità. Speciale Tg5 è il settimanale di approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun. “Francesco e gli Invisibili – Il Papa incontra gli ultimi” è un programma di Fabio Marchese Ragona e di Roberto Burchielli. La regia è di Roberto Burchielli e Dario Calleri.