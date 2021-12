Vescovi Sardegna: assemblea su cammino sinodale, traduzione in sardo testi liturgici, revisione statuti Pfts

I primi passi del cammino sinodale nelle singole diocesi, la traduzione in sardo dei testi liturgici, la revisione degli statuti della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (Pfts): questi i principali temi affrontati dalla Conferenza episcopale sarda (Ces), riunitasi – secondo un comunicato appena diffuso – a Donigala Fenughedu (Oristano) il 14 e 15 dicembre scorso. All’inizio dei lavori il presidente Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei, ha ricordato e condiviso la gioia delle Chiese della Sardegna per l’elezione all’episcopato di mons. Francesco Soddu (Sassari), prossimo vescovo di Terni-Narni-Amelia; il quarantesimo di ordinazione episcopale di mons. Antioco Piseddu, vescovo emerito di Lanusei, e l’annunciata beatificazione di p. Giovanni Antonio Solinas, gesuita, nativo di Oliena (Nuoro), martirizzato in Argentina nel 1683, assieme don Pedro Ortiz de Zarate e a 18 cristiani laici in maggioranza indios.

“Un primo spazio di condivisione – si legge nel comunicato – è stato dato al racconto dei primi passi del cammino sinodale nelle singole diocesi, mettendone in rilievo percorsi e modalità”. La traduzione in sardo dei testi liturgici, nelle due varianti del logudorese e del campidanese, ha visto i vescovi incontrare i delegati della “Fondazione Sardinia”, apprezzando il lavoro compiuto in collaborazione e riflettendo su alcune questioni che richiedono ulteriori chiarificazioni, prima di presentare la traduzione definitiva alla Santa Sede. Per quanto riguarda la revisione degli Statuti della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, tuttora in atto grazie alla collaborazione con il Consiglio di Facoltà, la presenza all’incontro del Provinciale della Compagnia di Gesù in Italia, p. Roberto Del Riccio, ha permesso di riaffermare l’importanza della presenza, anche in futuro, dei gesuiti nella Facoltà, oltre a favorire un approfondimento della prospettiva di questa presenza e del compito che la stessa Facoltà può avere in ambito regionale. Il prossimo incontro della Ces si svolgerà martedì 11 gennaio 2022.