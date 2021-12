Migranti: Caritas Nord-Est, il 21 dicembre incontro online su “Rotta balcanica e Europa, dove finisce l’umanità?”

“L’inverno dell’umanità”. Questo il tema della serata che le Caritas della delegazione Nord-Est, ovvero del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e del Veneto, promuovono per martedì 21 dicembre. Dalle 20.30 è in programma un incontro online sulla drammatica situazione dei migranti lungo la Rotta balcanica. Interverranno Daniele Bombardi, coordinatore di Caritas Italiana per l’area balcanica, e Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas Italiana. “Dalla Bosnia, alla Serbia, alla Polonia, alla Bielorussia, passando per la Grecia, tutti siamo testimoni di una disumanità che stride con i valori su cui è fondata l’Unione europea”, si legge in una nota, nella quale si sottolinea che “il dialogo fra Stati membri è necessario, ma è altrettanto necessario ribadire che alcuni valori non sono negoziabili, a partire dall’accoglienza e dalla protezione di chi, per una ragione od un’altra, è costretto a lasciare la propria casa”.

Per questo “La Rotta balcanica e l’Europa, dove finisce l’umanità” è il sottotitolo scelto per l’incontro nel corso del quale verrà presentata la situazione in atto e le iniziative programmate per affrontare l’emergenza, attraverso la testimonianza di Daniele Bombardi, operatore in loco, che – spiega una nota – illustrerà le azioni messe in atto e soprattutto aiuterà i partecipanti a comprendere quali sono le reali necessità e come sostenere le attività in corso.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube della Caritas Tarvisina.