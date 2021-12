Diocesi: Lecce, domani mons. Seccia ed il prefetto Trio inaugurano a Squinzano il centro notturno per senza fissa dimora

Alla presenza dell’arcivescovo di Lecce mons. Michele Seccia, e del prefetto Maria Rosa Trio, sarà inaugurato domani alle 9, a Squinzano, il centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora, realizzato all’interno di un immobile di proprietà del Comune in via Geremia Re, ristrutturato grazie ai fondi europei veicolati dalla Regione Puglia nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013. L’attività è stata data in gestione alla Caritas diocesana di Lecce guidata da mons. Nicola Macculi che, come riportato in un comunicato, ha elaborato un progetto per la nuova struttura finalizzato ad offrire agli ospiti diversi servizi tra cui accoglienza notturna, colazione, assistenza alla persona e un supporto psicologico puntando all’autonomia sociale dell’ospite. Saranno inoltre coinvolti volontari attraverso le parrocchie del comune di Squinzano e dei paesi vicini, per favorire un’esperienza umana di aiuto, solidarietà ed integrazione. Un progetto maturato dall’esperienza della Caritas diocesana che ha tra le sue opere già realizzate, la Casa della carità di Lecce e la struttura “Il Cammino”.