Scuola: Rondine Cittadella della Pace, aperto il bando del “Quarto anno liceale d’eccellenza”

Aperto il bando d’iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023 del “Quarto anno d’eccellenza a Rondine”, un anno di studio in grado di sviluppare e integrare le competenze trasversali e relazionali fondamentali per la crescita dei ragazzi e per il loro inserimento nella società come cittadini attivi del terzo Millennio.

Un’opportunità educativa e formativa riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica rivolta a giovani talentuosi e meritevoli iscritti ai licei classico, scientifico e delle scienze umane italiani, che cercano un’esperienza formativa internazionale e interculturale alternativa al quarto anno all’estero. Si può effettuare l’iscrizione on line per accedere alla selezione del progetto e ai contributi a sostegno degli studenti entro il 31 gennaio 2022. Il Quarto anno liceale d’eccellenza a Rondine significa “trascorrere un anno di scuola nella Cittadella della Pace, un ambiente capace di mettere in comunicazione diversi Paesi e culture grazie all’interazione con la World House – Studentato internazionale, ovvero giovani provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo che hanno scelto di impegnarsi per la costruzione della pace”. “La capacità di trasformare i conflitti in opportunità, di sviluppare una consapevolezza critica, di rafforzare la crescita emotiva e relazionale: tutto questo è il frutto di una didattica innovativa combinata con il Metodo Rondine, per ritrovare il proprio centro unificatore, così indispensabile per navigare nelle acque mutevoli della società ‘fluida’ del terzo millennio”.