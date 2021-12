Diocesi: Caritas Frosinone, raccolta alimentare e colletta per le Chiese sorelle in Mozambico e Ruanda

Due iniziative della diocesi di Frosinone si affiancheranno alle molte altre che comunità parrocchiali, associazioni, gruppi e movimenti già di per sé vivono. La prima è in programma, sabato 18 dicembre, quando si terrà la raccolta alimentare nei supermercati e negozi di alimentari destinata a supportare l’attività caritativa delle parrocchie nelle forme e modalità rispettose della normativa anti Covid. La seconda si terrà domenica 19 dicembre, quarta domenica di Avvento e Giornata diocesana della fraternità, quando si svolgerà la consueta colletta domenicale destinata a sostenere gli interventi: nella Chiesa sorella di Maputo in Mozambico dove opera da alcuni anni don Giorgio Ferretti, sacerdote fidei donum della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, e nella Chiesa sorella di Nyundo (Ruanda) dove operano giovani volontari in servizio civile della Caritas di Frosinone e vengono sostenuti 40 bambini e ragazzi tra i più poveri e bisognosi delle scuole primarie secondarie.