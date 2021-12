Diocesi: San Benedetto del Tronto, oggi la Scuola di formazione teologica inaugurerà il 48° anno di attività

Oggi alle ore 21.15, presso la cattedrale Madonna della Marina, la Scuola di formazione teologica diocesana inaugurerà il suo 48° anno di attività. La relazione inaugurale sarà tenuta da don Leonardo Lepore sul tema: “Quando sono scosse le fondamenta” (Sal 11,3). Una riflessione ecclesiologica a partire dalla crisi del tempo presente. La Scuola di Formazione Teologica, riporta L’Ancora, settimanale diocesano di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, iniziò nel 1974 per l’opera di p. Giuseppe Crocetti e dei padri Sacramentini in San Benedetto del Tronto. Da loro curata per più di quarant’anni, la Scuola continua la sua opera nella Chiesa locale sotto la diretta responsabilità del vescovo, mons. Bresciani che la vuole rilanciare come luogo formativo e segno per tutta la nostra diocesi. L’offerta formativa è distribuita in tre anni: il primo di introduzione ai fondamenti, che rimane invariato nel tempo, il secondo e terzo anno caratterizzati da una alternanza annuale tra focalizzazione cristologica ed ecclesiologica. Le lezioni si svolgono settimanalmente ed è raccomandata una assidua frequenza. Gli studenti sono invitati a sostenere dialogo-esami con i docenti, anche attraverso dei lavori scritti. La scuola non rilascia titoli accademici validi per insegnamento della religione o per l’inserimento in Istituti di scienze religiose o teologici. Alla fine del triennio verrà consegnato allo studente un attestato di partecipazione. Per gli studenti che sosterranno gli esami con i docenti, si avrà un diploma di cultura teologica. Direttore della scuola è don Lorenzo Bruni, parroco di Montalto delle Marche.