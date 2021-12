Bielorussia: la lampada con la “Luce della pace” di Betlemme a Grodno, portata dagli scout al confine con la Polonia

Ieri, 16 dicembre, la Luce della pace di Betlemme è arrivata nella basilica cattedrale di San Francesco Saverio a Grodno ed è stata portata dai giovani degli scout al confine polacco-bielorusso, al valico di frontiera di Velikaya Berestovitsa. È partita da qui, dalla città sul fiume Neman che attraversa la Bielorussia, la Lituania e la Russia, la staffetta annuale del passaggio del fuoco di Betlemme alle varie parrocchie della Bielorussia. Oggi, verrà accolta nella cattedrale di Minsk, dall’arcivescovo Jozef Staniewski. L’iniziativa quest’anno – si legge sul sito di informazione cattolica catholic.by – si svolge sotto il motto “Luce della speranza”. Ieri, la lampada con il fuoco acceso nella basilica della Natività a Betlemme è stata accolta nel santuario principale della diocesi di Grodno dal vescovo Alexander Kashkevich. “Questa piccola fiamma ci ispiri fede, forza, amore e pace”, ha detto il vescovo esprimendo la speranza che la sua luce diventi motivo di “forza per superare le difficoltà; una scintilla che si accende nel cuore di tutti e un aiuto ad affrontare le sfide di oggi”. “Che questa luce sia per tutti un segno che siamo un’unica famiglia di figli di Dio; possa dare speranza per un domani migliore, portare amore in ogni famiglia e la pace desiderata nel mondo intero”. Kashkevich ha quindi ringraziato tutti coloro che sono coinvolti nella diffusione di questo simbolo del Natale ed ha espresso la sua gratitudine ai giovani che hanno portato la luce di Betlemme a Grodno come segno di “Gesù Cristo, che viene a noi nel mistero della sua Natività”. La Luce della pace di Betlemme è un’iniziativa internazionale cominciata nel 1986 in Austria, che consiste nell’accensione di una lampada dalla lampada ad olio che si trova nella basilica della Natività a Betlemme, mantenuta accesa e mai spenta da molti secoli grazie alle donazioni di olio da parte da tutte le Nazioni di fede cristiana. Ogni anno, la lampada è distribuita grazie agli scout di Austria in collaborazione con i gruppi scout degli altri paesi dell’Unione europea.