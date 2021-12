Disabilità: Movimento apostolico ciechi, Michelangelo Patanè nuovo presidente nazionale

Michelangelo Patanè è il nuovo presidente nazionale del Movimento apostolico ciechi (Mac) per il quadriennio 2021-2025. Lo ha eletto il Consiglio nazionale riunitosi a Roma sabato 11 dicembre. Ne dà notizia oggi lo stesso Movimento in una nota, spiegando che l’elezione è avvenuta all’unanimità. Quali vicepresidenti sono stati eletti Salvatore Bentivegna (Mac Bologna) e Giuseppina Vinci (Mac Vicenza). Il neo presidente nazionale, prosegue la nota, dopo aver ringraziato il Consiglio per la stima e la fiducia, ha desiderato invocare l’obiettivo per ogni consigliere di essere fedele a tre stelle polari: il Vangelo, il Carisma e la Missione del Mac. Augurando un proficuo lavoro, il presidente ha ascoltato ogni consigliere per un iniziale confronto sulle linee programmatiche che impegneranno il Movimento per il prossimo quadriennio sulle orme del tema “Camminare insieme per costruire fraternità”.