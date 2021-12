Compleanno Papa Francesco: Borzì (Acli Roma), “un sole nella tempesta”

“Come Acli di Roma e provincia desideriamo rivolgere i migliori auguri a Papa Francesco per il suo compleanno. La sua guida rappresenta per noi e per tutta la comunità cristiana un sole nella tempesta”. È quanto dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia. L’associazione ha realizzato una speciale cartolina per festeggiare Papa Francesco. “Il Santo Padre – aggiunge Borzì – illumina la nostra vita in questo periodo così buio, ci insegna a condividere la bellezza del Vangelo e ad ascoltare con il cuore le persone più fragili. Con i suoi gesti concreti ci dona sostegno e fiducia e con le sue parole è carezza e fonte inesauribile di speranza”. “Per ringraziarlo del suo magistero e della sua costante presenza – conclude la presidente – come Acli di Roma ci permettiamo di offrire a lui il nostro agire quotidiano a favore dei più poveri che rafforzeremo anche durante il periodo natalizio, grazie all’impegno dei nostri volontari, che sentono ogni giorno accanto a loro il Pontefice, che riempie i loro passi di amore e fraternità”.