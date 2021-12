Salute: Fondazioni Ambrosianeum e Matarelli, incontro a Milano su “Ri-umanizzare la medicina: un’urgenza”

Nell’ambito del ciclo “Le conquiste della medicina al servizio della persona” Fondazione culturale Ambrosianeum e Fondazione Matarelli invitano a un incontro sul tema “Ri-umanizzare la medicina: un’urgenza!”. L’appuntamento è per martedì 21 dicembre, alle 17.30, presso Fondazione Ambrosianeum, in via delle Ore 3 a Milano. Introducono Marco Garzonio e Giorgio Lambertenghi Deliliers. Coordina Alberto Scanni, oncologo, già direttore generale Istituto nazionale dei tumori, Milano. Intervengono: Luigi Cavanna, presidente Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri; Dario Cornati, docente di Teologia fondamentale, Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, Milano; Luigi Ripamonti, direttore Corriere salute. L’incontro è il quarto di una serie di nove, organizzata dalle Fondazioni Ambrosianeum e Matarelli e dedicata ad aspetti fondamentali della sanità contemporanea. Gli incontri si svolgono in presenza, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Occorre iscriversi all’indirizzo e-mail: info@ambrosianeum.org. È necessario il green pass.