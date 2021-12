Solidarietà: Ass. Bambino Gesù del Cairo e Vigili del fuoco, ieri sera il concerto di Natale. Card. Semeraro, “vedere il volto del Bambino Gesù nel volto di ogni sofferente”

Foto SIR

Si è svolto ieri sera il concerto della Banda del Corpo dei Vigili del Fuoco in favore dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, a Roma. Tra le autorità civili, militari e religiose erano presenti il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, ed il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. Il card. Semeraro “si è detto felice di far parte dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo e delle sue iniziative invitando tutti i presenti a sostenerla, soprattutto in questo tempo di Natale dove tutti siamo pregati di vedere il volto del Bambino Gesù nel volto di ogni povero e di ogni bambina e bambino che soffre”, si legge in un comunicato, e a conclusione della manifestazione ha letto una preghiera scritta dal card. Angelo Comastri appositamente per l’evento e per l’Associazione, impartendo al termine della lettura della stessa la sua benedizione a tutti i presenti. “I bambini devono essere sempre i primi destinatari delle nostre attenzioni, in particolare i bambini malati”, ha osservato Sibilia. “Curare i bambini è come curare il Gesù appena nato. Ricordiamolo in particolare a Natale”.

Il prefetto Faloni, direttore relazioni esterne e del fundraising dell’associazione ha evidenziato come professionalità, competenza e, soprattutto, bontà d’animo dei Vigili del fuoco li rende sempre pronti ad intervenire portando aiuto, sollievo e solidarietà. Per mons. Yoannis Lahzi Gaid, presidente dell’associazione, “è proprio il Bambino Gesù che ci porta a ricordare tutte le bambine e i bambini che vivono quotidianamente sempre al freddo e al gelo”. “Desideriamo dare loro una casa, un ambiente familiare, restituire loro quella dignità che è stata loro tolta senza che essi ne abbiano colpa alcuna”, ha aggiunto. E proprio a questo fine l’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus sta sostenendo la realizzazione e la gestione di due progetti per la costruzione dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù del Cairo” e, nel contempo, terminare la costruzione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” in Egitto. Per info e donazioni: www.bambinogesu-eg.com.