“Santità, tutti i medici cattolici italiani, in occasione del Suo compleanno, desiderano abbracciarla, e sempre grati per i Suoi preziosi e fondamentali insegnamenti, Le augurano ogni bene e invocano la benedizione di Dio sulla Sua persona. Voglia benedirci”. Questo il telegramma di auguri inviato oggi al Santo Padre in occasione del suo 85° compleanno, dall’Associazione medici cattolici italiani (Amci), a firma del presidente nazionale Filippo Boscia.