Beni culturali: Scuola d’arte sacra di Firenze, da gennaio 2022 un nuovo corso di pittura iconografica

A partire da gennaio 2022 la Scuola di arte sacra di Firenze propone un nuovissimo percorso di studi per fornire le basi per imparare a dipingere un’icona attingendo dalle tecniche tradizionali utilizzate dai maestri del disegno e della pittura iconografica ortodossa.

Un viaggio per scoprire i segreti di un’arte antica e affascinante che porterà gli allievi a realizzare un dipinto con pigmenti in polvere di origine minerale e vegetale temprati con il rosso d’uovo, oppure ad utilizzare materiali naturali preziosi, come il lino, l’alabastro e la foglia di oro zecchino, per poi scoprire i significati simbolici del colore.

Quello di pittura iconografica è l’ultimo nato fra i corsi “brevi” offerti dalla Scuola di Arte sacra di Firenze, occasioni perfette e “su misura” per chi vuole sperimentare una disciplina artistica anche senza avere competenze specifiche, che introducono alla pittura, al disegno, alla scultura e all’oreficeria e offrono la possibilità fare un’esperienza esclusiva lavorando all’interno di laboratori concepiti come vere e proprie botteghe d’arte rinascimentali.

Prenotazioni e informazioni: 055 350376 / +39 3534057340 oppure sacredartschool@gmail.com.