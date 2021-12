Compleanno Papa Francesco: cooperativa Auxilium, auguri con un video di messaggi

I lavoratori della Cooperativa Auxilium, insieme ai bambini, agli anziani, agli ammalati dei quali si prendono cura quotidianamente, hanno fatto giungere i loro auguri al Papa, che oggi compie 85 anni: un video raccoglie tanti piccoli messaggi, arrivati dalle strutture della cooperativa che opera in molti settori del welfare in Italia. “Messaggi semplici e commoventi dai quali emerge l’affetto, la devozione e la gratitudine della Cooperativa Auxilium e dei suoi assistiti per Papa Francesco – si legge in una nota – il quale con la sua vita e il suo magistero testimonia che prossimità, compassione e tenerezza sono l’unica via per un mondo migliore”.